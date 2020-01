Trump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær

utenriks

De to presidentene møttes onsdag på sidelinjen under Verdens økonomiske forum i Davos.

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar, erklærte den irakiske nasjonalforsamlingen soldatene i den USA-ledede koalisjonen mot IS for uønsket i landet. Dette ble gjentatt av statsminister Adel Abdul-Mahdi.

President Barham Saleh mener det militære samarbeidet må fortsette, ifølge Det hvite hus.

Sikkerhetssamarbeid

– De to lederne ble enige om viktigheten av fortsatt økonomisk samarbeid og sikkerhetssamarbeid mellom USA og Irak, inkludert i kampen mot IS, heter det i en kunngjøring.

Om sikkerhetssamarbeidet innebærer fortsatt nærvær av amerikanske soldater, er uklart.

– Irak liker hva de amerikanske soldatene gjør der, sa Trump etter møtet med Saleh.

– Vi er nå nede i 5.000 soldater, noe som er et svært lavt antall – historisk lavt – og vi får se hva som skjer, sa Trump.

Norske soldater

Norge deltar med rundt 70 soldater i den USA-ledede koalisjonen mot IS og planlegger ikke å hente dem hjem.

– Det pågår en politisk prosess i Irak, og vi venter på en avklaring fra den irakiske regjeringen etter avstemningen i parlamentet, sier seniorrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet til NTB.

– Vi er i Irak på invitasjon fra den irakiske regjeringen. Våre styrker blir i Irak så lenge denne invitasjonen står ved lag og den norske regjeringen beslutter å videreføre bidraget, sier hun.

