utenriks

Avisens lederkollegium skriver at de to er de best egnede kandidatene til å virkeliggjøre nye ideer og sikre stabilitet i USA. Warren omtales som «det radikale» og Klobuchar som «det realistiske» valg.

Avisen hyller Warrens «seriøse tilnærming» til taktisk planlegging mens Klobuchar omtales som en effektiv og moderat stemme med evne til å forene partiet.

Lederkollegiet består av 15 medlemmer og er uavhengig av avisens redaksjonelle arbeid.

(©NTB)