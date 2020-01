utenriks

Meng er finansdirektør i den kinesiske teknologigiganten og eldste datter av Huaweis grunnlegger.

Hun er ettersøkt av amerikanske myndigheter som anklager henne for bedrageri.

Meng benekter anklagene og ga ingen kommentarer til pressen da hun ankom domstolen i Vancouver mandag. For å hindre utlevering må hun og advokatene overbevise domstolen om at siktelsen i USA ikke ville holdt vann i Canada og at de er politisk motivert.

