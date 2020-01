SpaceX testet nytt nødsystem

utenriks

Testen av nødsystemet på den nye romkapselen Crew Dragon var vellykket, ifølge selskapet. Falcon 9-raketten som bar kapselen, eksploderte i en ildkule kort tid etter at romfartøyet var utløst.

Etter separasjonen dalte den ubemannede kapselen ned under fire oransje og hvite fallskjermer.

Det var skydekke og krapp sjø da testen ble gjennomført fra Kennedy Space Center i Florida. Bakkemannskapet i SpaceXs hovedkvarter i California jublet etter hvert som søndagens test gikk framover.

– Det gikk helt perfekt, som vi hadde håpet. Vi har oppnådd målet vårt, og jeg ser fram til neste skritt, sa en tydelig fornøyd SpaceX-sjef Elon Musk på en pressekonferanse i etterkant.

Den nye Crew Dragon-kapselen skal i løpet av kort tid tas i bruk til å frakte astronauter til Den internasjonale romstasjonen ISS. Men for at det skal skje, må den ha et nødsystem som kan redde mannskapet hvis det skulle oppstå en feil på raketten som løfter den ut i verdensrommet.

Private ferder

Selskapet er kjent for å lande og bruke sine bæreraketter om igjen, og raketten som ble ødelagt i testen, har fløyet tre ganger før.

Nasas astronauter har ikke blitt skutt opp i verdensrommet fra USA siden 2011, da romfergeprogrammet ble avsluttet. For å komme seg til ISS, har Nasa måttet leie plass på russiske Sojuz-fartøy.

Nasas langsiktige plan er å gi oppdraget med «taxivirksomhet» til og fra romstasjonen til private selskaper. Selv skal romorganisasjonen stå for utviklingen av fartøy for lengre ferder, med Mars som et mål i det fjerne.

De to som er valgt ut, er SpaceX og Boeing. Utviklingen av nye romfartøyer har ikke gått smertefritt for noen av selskapene.

Problemer

Boeings kapsel heter Starliner, og ble testet i verdensrommet uten mannskap i desember. Det gikk ikke som det skulle – kapselen klarte ikke å ta seg fram til ISS og måtte lande med uforrettet sak.

SpaceX gjennomførte en ubemannet test av sin Crew Dragon-kapsel i verdensrommet allerede i mars i fjor. Den var vellykket, men en test av nødsystemet på bakken den 20. april gikk alvorlig galt og endte med eksplosjon, brann og totalhavari.

Nasas revisorer ga i november uttrykk for bekymring for sikkerheten for astronauter som skal fly til ISS i romkapsler fra SpaceX og Boeing.

De pekte blant annet på at programmene er blitt kraftig forsinket og oppfordret Nasa til å utarbeide det de kaller en realistisk tidsplan for å unngå at det går på sikkerheten løs.

