Kina dobler støtten til Myanmars regjering

Det to dager lange toppmøtet mellom den tidligere fredsprisvinneren og Kinas president Xi Jinping ble lørdag avsluttet med en seremoni der det ble signert i alt 33 investerings- og handelsavtaler.

De mange samarbeidsprosjektene kommer etter at vestlige investorer har begynt å sky Myanmar i kjølvannet av militæroperasjonen mot rohingyaene, en muslimsk minoritet vest i landet.

I 2017 ble 740.000 mennesker tvunget på flukt over grensen til Bangladesh mens landsbyer ble brent ned og befolkningen utsatt for drap og overgrep. Operasjonen ble iverksatt etter at rohingyaer angrep flere politiposter. FN-granskere mener Myanmar har gjort seg skyldig i folkemord, noe Suu Kiy og landets fortsatt mektige generaler avviser.

Kinesisk støtte

Kina har hele tiden støttet Myanmar, og den asiatiske stormakten er nå landets største investor, selv om mange av Myanmars innbyggere frykter at Kina får for stor innflytelse.

Det er ikke kommet mange opplysninger om avtalene, men en av dem dreide seg om byggingen av dypvannshavnen i Kyaukhphyu ved Indiahavet, et prosjekt med en kostnadsramme på 1,3 milliarder dollar.

Det ble også inngått en intensjonsavtale om urban utvikling av Myanmars største by Yangon, og landene skal også undersøke muligheten for å etablere togforbindelser. Målet er å skape en økonomisk korridor bestående av en rekke infrastrukturprosjekter fra den sørlige delen av Kina til delstaten Rakhine vest i Myanmar.

Prosjektene vil kunne gi Kina etterlengtet tilgang til Indiahavet.

– Historisk

Xi kalte besøket i Myanmar for «et historisk øyeblikk» da han ankom landet fredag, melder den statskontrollerte myanmarske avisen Global New Light of Myanmar.

Han viste også til det han mener er urettferdighet og ulikhet i internasjonale relasjoner, noe som kan tolkes som et stikk til USAs sanksjoner mot Myanmars mektige hærsjef, Min Aung Hlaing, som anklages for å ha planlagt militæroperasjonen mot rohingyaene.

