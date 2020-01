Boeing har funnet ny 737 Max-feil

utenriks

Feilrettingen er én av flere feil Boeing må fikse før flytypen igjen kan settes inn i ordinær trafikk.

Boeing opplyste fredag at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) er orientert om saken.

– Vi gjør nødvendige oppdateringer og jobber med FAA med denne endringen, og vi holder våre kunder og leverandører informert, sier Boeing i en uttalelse.

– Vår høyeste prioritet er å sørge for at 737 Max er trygt og at det oppfyller alle krav før det settes inn i trafikk igjen, sier selskapet videre.

En person med kjennskap til saken sier problemet er en programvare som bekrefter om skjermene som overvåker systemene på flyet, fungerer som de skal.

Boeings 737 Max står fortsatt på bakken i påvente av ny godkjenning etter at 346 mennesker mistet livet i to flystyrter i Indonesia og Etiopia høsten 2018 og mars 2019.

