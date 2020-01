Cory Booker trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp

utenriks

Booker har slitt med å få inn nok penger til å drive valgkamp, og han har også ligget langt nede på meningsmålingene.

– Vi har kommet til et punkt der vi trenger mer penger for å fortsette å bygge opp en valgkamp som kan vinne, penger som vi ikke har, og penger som er vanskelig å skaffe fordi jeg ikke får delta på den neste debatten og fordi riksrettssaken gjør at jeg må være i Washington, skriver Booker i en epost til sine tilhengere mandag.

Med Cory Booker, som er senator fra New Jersey, uten av kampen, er det kun én afroamerikaner igjen i Demokratenes nominasjonskamp, og det er Deval Patrick.

(©NTB)