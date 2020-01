Kraftige etterskjelv ryster Puerto Rico

utenriks

Det første skjelvet lørdag hadde en styrke på 5,9 og ble ifølge U.S. Geological Survey registrert klokka 8.54 lokal tid 13 kilometer sørøst for Guanica, 5 kilometer under bakken. Det ble fulgt av en rekke små rystelser, inkludert et større etterskjelv på 5,2 bare to minutter etter det første.

Det er foreløpig ikke kommet melding om dødsfall eller alvorlige personskader.

Lørdagens skjelv følger fire dager etter tirsdagens kraftige jordskjelv på 6,4 i samme område. De siste 15 dagene har det vært ikke mindre enn 1.200 skjelv og rystelse, de fleste små og alle grunne.

Guvernør Wanda Vazquez har anslått at ødeleggelsene bare etter tirsdagens skjelv vil koste Puerto Rico 110 millioner dollar, i underkant av en milliard norske kroner. Da hadde 559 bygningsstrukturer fått skader.

(©NTB)