Ukrainas president krever beklagelse og erstatning fra Iran

Iranske myndigheter innrømmer at passasjerflyet fra Ukraine International Airlines ble skutt ned ved en feil, kort tid etter avgang fra Teheran 8. januar. Alle de 176 menneskene om bord mistet livet.

– Vi forventer forsikringer om at de er villige til å gjennomføre en grundig og åpen gransking, at de skyldige blir stilt til ansvar, at de omkomne blir returnert til Ukraina, at de betaler erstatning og at de beklager via diplomatiske kanaler, sier Volodymyr Zelenskyj.

Myndighetene i Iran har også invitert USA, Canada og andre til å delta i etterforskningen, og opplyste lørdag at de svarte boksene vil bli sendt til et utenlandsk laboratorium for analyse.

