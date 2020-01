utenriks

Det melder lokale medier, ifølge Reuters.

Tidligere fredag ble sultanen lagt inn på sykehus, uten at det ble oppgitt årsak. Senere opplyste et statlig nyhetsbyrå at hans tilstand var stabil.

Qaboos bin Said al Bu Said har vært enehersker i sultanatet siden 1970.

Oman ligger sør for Iran og grenser til De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Jemen.

(©NTB)