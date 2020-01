Reuters: Iran åpner for amerikansk deltakelse i etterforskningen av styrten

utenriks

Irans representant i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, Farhad Parvaresh, sier at en representant for USAs nasjonale transportsikkerhetsbyrået (NTSB) er invitert.

– NTSB har svart vår etterforskningsleder og har kunngjort en akkreditert representant, sier han til nyhetsbyrået Reuters fredag.

NTSB har blant annet ansvaret for å granske flyulykker i USA.

USA har i henhold til internasjonale regler rett til å delta i etterforskningen ettersom flyet som styrtet, en Boeing 767-800, var amerikanskprodusert.

176 personer omkom da det ukrainske passasjerflyet styrtet rett etter avgang fra Teheran onsdag morgen.

– Boeing invitert

Tidligere har det iranske utenriksdepartementet uttalt at både den amerikanske flyprodusenten Boeing, Ukraina og utenlandske eksperter er invitert til å delta i granskningen av flystyrten.

Regjeringene i både USA, Canada og Storbritannia uttalte torsdag at det er stor sannsynlighet for at flyet ved en feiltakelse ble skutt ned av en bakke-til-luftrakett fra det iranske luftforsvaret.

Iran har kalt opplysningene for et «tvilsomt scenario» og også bedt Canada dele opplysningene landet har om styrten.

Flyet, som var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev, styrtet få timer etter at Iran skjøt en rekke raketter mot amerikanske militærbaser i nabolandet Irak.

Mange skulle til Canada

En talsmann for iranske luftfartsmyndigheter ble noen timer etter styrten sitert på at det var uaktuelt å la Boeing få tilgang til de såkalte svarte boksene, som kan avsløre årsaken til ulykken. Men i ettertid har han insistert på at han ble feilsitert.

Både canadiske, ukrainske, svenske, britiske, tyske og afghanske statsborgere mistet livet i flystyrten. De aller fleste var på vei til Canada. Mange av passasjerene hadde iranske røtter.

Flyet ble produsert og levert til flyselskapet Ukraine International Airlines i 2016.

