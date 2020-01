Löfven ber om innsyn i etterforskningen av styrten

utenriks

Blant ofrene for styrten var ti svensker og 63 canadiere. Löfven og Trudeau snakket sammen om saken torsdag, etter at det ble kjent at flyet kan ha blitt skutt ned.

– Vi er enige om at disse opplysningene ytterligere øker behovet for en rask, fullstendig og åpen etterforskning. Vi var også enige om at de rammede landene trenger en mulighet for å bidra med nasjonal ekspertise, samt å gis fullstendig innsyn i etterforskningen. Vi vil holde nær og løpende kontakt med de øvrige rammede landene, skriver Löfven i en epost til TT.

Den svenske statsministeren sier han også er blitt enig med Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj om tett samarbeid.

