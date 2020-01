En kvart million mennesker bedt om å evakuere i Australia

utenriks

Det foretas også evakueringer i delstatene New South Wales og South Australia, men myndighetene har ikke oppgitt hvor mange det gjelder, skriver Reuters.

Fredag møttes to store branner i New South Wales og Victoria og utgjør nå en samlet kjempebrann på grensen mellom delstatene, melder The New Daily Mail.

På en pressekonferanse samme dag sa statsminister Scott Morrison at han har gitt forsvaret beskjed om å være klar, ettersom brannfaren har økt i takt med temperaturøkningen i landet. Flere stedet i Victoria er det meldt over 40 grader.

– Jeg har gitt dem veldig klare instrukser om at de skal stå klare til å ta affære og tilby støtte umiddelbart om de trengs, sa Scott.

Rundt 2.500 brannmenn kjemper ifølge The New Daily Mail mot 134 branner i de forskjellige delstatene. 53 av brannene er det ikke kontroll på.

Blant de frivillige brannmennene er tidligere statsminister Tony Abbott, som er klar for å kjempe mot brannene som nærmer seg det populære skianlegget i Snowy Mountains.

– Jeg er en av 70.000 frivillige. La oss håpe at vi alle holder oss trygge og at vi gjør et godt arbeid, sier Abbott.

Alpinanlegget har i forberedelsene før brannene kommer gjort klar anleggets snøkanoner. Planen er ifølge Reuters å bruke kanonene til å pøse iskaldt vann over de tørre skiløypene.

Siden brannene startet i september er nærmere 100.000 kvadratkilometer svidd av, et område større enn Troms og Finnmark.

Minst 26 personer har mistet livet og over 2.000 hus er tapt. Det anslås også at over 800 millioner dyr har omkommet i brannene, ifølge Universitetet i Sydney.

