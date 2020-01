utenriks

Torsdagens angrep skjedde i småbyen Chinagodrar, rett ved den urolige grensa til Mali.

Ingen gruppe har foreløpig tatt på seg ansvaret for det voldsomme angrepet, som skjer bare en måned etter at Niger ble rammet av et voldsomt angrep fra en IS-tilknyttet gruppe i Sahel-regionen.

Da ble over 70 soldater drept i det som ble beskrevet som et stort tilbakeslag i kampen mot ytterliggående islamister i Sahel-regionen, en kamp som også Norge har engasjert seg i.

