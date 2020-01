Facebook legger ingen begrensninger på målretting av politiske annonser

utenriks

Selskapet vil heller ikke faktasjekke politisk reklame, eller forby den helt, slik Twitter gjorde i oktober.

I stedet vil Facebook innføre tiltak som skal gi brukerne noe mer kontroll over hvor mange politiske annonser de ser, og gjøre det lettere å tilpasse antallet politiske annonser som kommer opp.

Selskapet vil også la brukerne søke på enkeltfraser og begrense annonsesøket gjennom bruk av filtre i annonsebiblioteket. Brukere får imidlertid ikke fjernet annonser helt.

Tiltakene synes å være for svake til å blidgjøre selskapets kritikere – blant dem flere ansatte – som sier at Facebook har for mye makt og for få begrensninger når det kommer til selskapets innvirkning på valg og selve demokratiet.

Siden i fjor høst har Facebook insistert på å ikke faktasjekke politiske annonser. Kritikere mener dette gir politikere muligheten til å lyve i annonser, og at det er vanskelig for nøytrale parter å holde oppsyn.

Selskapets administrerende direktør og grunnlegger Mark Zuckerberg har flere ganger sagt at «politisk tale er viktig», og at selskapet ikke ønsker å blande seg inn i den politiske prosessen.

Google, som er ledende på digitale annonser, har på sin side begrenset målretting av politiske annonser til brede kategorier som kjønn, alder og postnummer.

