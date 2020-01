Rouhani advarer USA mot å gjengjelde rakettangrep

utenriks

– Dersom USA utfører flere angrep og forbrytelser, vil vi svare med enda kraftigere angrep, sier Rouhani i en uttalelse.

Natt til onsdag sendte Iran en rekke missiler mot to av basene til den USA-ledede militærkoalisjonen i Irak. Rouhani påpeker at angrepet var gjengjeldelse for likvideringen av general Qasem Soleimani forrige uke. Den iranske generalen ble drept i et amerikansk droneangrep.

– Vårt endelige svar på likvidasjonen av ham vil være å sparke alle de amerikanske styrkene ut av regionen, skriver Rouhani på Twitter.

Rouhani hyller Soleimani og skriver at han blant annet kjempet mot IS og al-Qaida.

– Hadde det ikke vært for hans krig mot terror, ville europeiske byer vært i større fare, skriver han.

