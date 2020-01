Forsvarsministeren: De norske styrkene i Irak er godt skjermet

utenriks

Mens andre land har valgt å trekke deler av styrkene sine ut av Irak etter nattens angrep fra Iran, velger Norge inntil videre å bli med sine rundt 70 soldater.

– Vår vurdering er foreløpig at soldatene er godt skjermet i leiren der de er, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han sier at sikkerhetssituasjonen vurderes kontinuerlig etter angrepet, som ikke førte til skader på den norske delen av leiren eller de norske soldatene. Samtidig avventer norske myndigheter hvilke signaler de får fra den irakiske regjeringen.

– Det folkerettslige grunnlaget for å være der faller bort hvis invitasjonen om at vi skal være der og bistå Irak, trekkes tilbake. Da må vi trekke oss ut, sier forsvarsministeren.

Samtidig understreker han at Norge og koalisjonspartnerne er i Irak for å hjelpe til med å bekjempe ekstremistgruppa IS.

– Den jobben er ikke gjort. Og så er det ved siden av dette en konflikt mellom Iran og USA. Den konflikten påvirker dette, men vi skal nok ikke putte alt i samme skål, sier han.

