Antropologen Adelkhah, som er ansatt ved Sciences Po-universitetet i Paris, ble pågrepet i Iran i juni i fjor, anklaget for spionasje.

– Spionanklagen mot henne er droppet, opplyser forsvareren Said Dehghan.

Tre andre punkter i siktelsen mot den franske forskeren blir imidlertid oppretthold.

Adelkhah er best kjent for sin bok «Being Modern in Iran», som handler om endringene i Iran etter revolusjonen i 1979 som endte med opprettelsen av den islamske republikken.

