utenriks

En indisk domstol forkynte tirsdag at tidspunktet for henrettelsene er satt til 22. januar klokka 7 om morgenen. Advokatene til de dødsdømte sier imidlertid at de vil anke avgjørelsen.

De fire ble dømt til døden i 2013 for den særdeles brutale voldtekten av en 23 år gammel student på en buss i New Delhi. Hun døde senere av skadene hun fikk.

En femte mann, som døde i fengsel, og en tenåring deltok også i gjengvoldtekten, som utløste rasende protester både i India og utenlands.

