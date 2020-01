Rakettangrep nær USAs ambassade i Bagdad

utenriks

Det opplyser vitner til nyhetsbyrået AFP. En tredje rakett skal samtidig ha truffet en bolig utenfor den grønne sonen i Bagdad, der fire personer ble såret, ifølge kilder i helsetjenestene.

Det er ikke kjent hvem som står bak rakettene, og meldingen er ikke kommentert av offisielle kilder.

Det er andre kveld på rad at den grønne sonen i Bagdad rammes av angrep.

Spenningen i regionen har økt kraftig etter at USA natt til fredag likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep ved flyplassen i Bagdad.

Avfeier at Kongressen må varsles

USAs president Donald Trump har fått mye kritikk for at han varslet Kongressen først nesten 48 timer etter angrepet mot Soleimani.

I en uttalelse søndag sa presidenten at han ikke trenger et «ok» fra Kongressen for å angripe.

Presidenten skriver det samme på Twitter senere samme dag, samtidig som han igjen advarer Iran.

– Disse innleggene vil fungere som en underretning til Kongressen om at hvis Iran skulle slå til mot en amerikansk person eller mål, vil USA umiddelbart slå tilbake med full styrke, muligens på en uproporsjonal måte, skriver presidenten.

Truet med å angripe 52 mål

Det er Trumps andre advarsel til iranerne siden lørdag.

– Iran har ikke vært annet enn problemer i mange år. La dette være en advarsel om at hvis Iran angriper amerikanere eller amerikanske interesser, har vi valgt ut 52 iranske mål, skrev USAs president på Twitter rett før midnatt natt til søndag.

De 52 målene representerer ifølge Trump de 52 amerikanerne som ble holdt som gisler i Iran fram til 1981 etter den iranske revolusjonen i 1979.

USA har om lag 5.200 soldater utplassert i Irak.

