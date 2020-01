utenriks

Det russiske utenriksdepartementet opplyser at Lavrov fredag hadde en telefonsamtale med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif der han uttrykte sine kondolanser, skriver Reuters lørdag.

De to drøftet situasjonen som har oppstått, og begge to understreket at drapet på Soleimani er et grovt brudd på folkeretten, heter det videre i uttalelsen.

Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag.

