Flere tusen soldater settes inn i kampen mot flammene i Australia

utenriks

– Den seneste tiden, og særlig i løpet av den siste uken, har vi sett denne krisen eskalere til et helt nytt nivå, sa statsminister Scott Morrison under en pressekonferanse lørdag.

I tillegg til at 3.000 reservister mobiliseres, skal føderale myndigheter leie inn fire store brannfly som skal bidra i slukkingsarbeidet, opplyste Morrison. Flere militære helikoptre settes også inn i slukkingsarbeidet.

Flere marinefartøy

Morrison varslet videre at marinefartøyet HMAS Adelaide, som er lastet med 300 tonn forsyninger, skal bidra med å evakuere isolerte samfunn på strekningen fra Brisbane i Queensland og helt til Adelaide i South Australia.

Skipet, som er Australias største amfibiekrigsskip, vil være på plass utenfor kysten av brannrammede områder fra søndag ettermiddag, sa Morrison.

To andre marinefartøy bidrar allerede med å evakuere personer fra rammede områder.

– Dagens avgjørelse gjør at vi får flere støvler på bakken, flere fly i luften og flere skip på havet, sa Morrison under pressekonferansen.

Over 20 er omkommet

I delstatene New South Wales (NSW) og Victoria fortsetter brannene å rase lørdag, godt hjulpet av vind og høye temperaturer.

I NSW kjemper over 3.000 brannfolk lørdag mot flammene, opplyser delstatsmyndighetene, og ifølge lokale medier er det fare for at flammene trenger inn i Sydneys vestlige forsteder.

Lørdag ble det kjent at to personer har omkommet på øya Kangaroo Island i delstaten South Australia, som grenser til NSW og Victoria.

Antallet personer som nå er bekreftet omkommet i brannene, er nå 23, sa Morrison lørdag.

Brannen som tok livet av to personer på Kangaroo Island, er en «så å si ustoppelig brann», sier South Australias statsminister Steven Marshall.

Presset

Morrison har fått mye kritikk for sin håndtering av brannene, og både opposisjonen og brannfolk har kritisert det de mener er manglende føderal innsats i kampen mot flammene.

Selv fra sine egne partifeller fikk konservative Morrison senest fredag kritikk.

Et videoklipp som viser hvordan statsministeren ble utskjelt, kalt idiot og nærmest jaget vekk av brannrammede beboere i byen Cobargo dagen før, ble fulgt opp med av at en av hans egne delstatsministre sa at Morrison trolig fikk som fortjent.

(©NTB)