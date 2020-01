utenriks

Torsdag holdt Naruhito, som overtok krysantemumtronen da faren Akihito abdiserte i mai i fjor, sin første nyttårstale til det japanske folk som keiser.

– Jeg er bekymret over at mange mennesker fortsatt har det vanskelig som følge av tyfoner og kraftig regn i året som gikk, sa den 59 år gamle keiseren, med henvisning til tyfonen Hagibis som krevde over 80 liv i oktober.

– Jeg håper at dette blir et godt og fredelig år, uten naturkatastrofer, sa Naruhito.

