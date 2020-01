Trump truer Iran etter ambassadeangrep, men tror ikke på krig

utenriks

– Iran vil fullt ut bli holdt ansvarlig for tapte liv eller skader på noen av våre anlegg. De vil betale en veldig høy pris. Dette er ingen advarsel, det er en trussel. Godt Nytt År, skrev president Trump på Twitter tirsdag kveld.

Kort tid etter kom beskjeden om at USA med en gang sender 750 soldater til Irak som følge av angrepene mot ambassaden tirsdag. Det amerikanske forsvarsdepartementet sa at det vil sende enda flere soldater i løpet av de neste dagene.

Like før den amerikanske presidenten skulle gå i nyttårsselskap på feriestedet sitt i Florida kommenterte han den spente situasjonen til pressen og svarte på spørsmålet om han så for seg at USA ville gå til krig mot Iran.

– Jeg kan ikke se at det vil skje. Jeg liker fred, sa Trump.

– Høyere trusselnivå

– Denne utplasseringen er en passende reaksjon for å møte det forhøyede trusselnivået mot amerikansk personell og anlegg, slik vi har sett i Bagdad, sa forsvarsminister Mark Esper om det økte antallet soldater i en uttalelse.

Han legger til at USA vil beskytte sine statsborgere og interesser over alt i verden.

En talsmann for myndighetene sa tidligere onsdag at 500 hærsoldater ble sendt fra Fort Bragg i USA til Kuwait allerede nyttårsaften og at opptil 4.000 soldater kan bli utplassert.

Bånd til Iran

Samtidig med meldingene om at USA sender flere soldater til Irak, gikk også landets utenriksminister Mike Pompeo ut med at angrepet på ambassaden ble organisert av terrorister, støttet av to personer USA sier har tette bånd til myndighetene i Iran.

Flere tusen demonstranter gikk tirsdag løs på USAs ambassade i Bagdad i raseri over USAs luftangrep mot Iran-støttet irakisk milits. En mindre gruppe militsmedlemmer og deres tilhengere brøt seg gjennom de ytterste veggene i ambassadekomplekset.

Militsmedlemmene og deres tilhengere klarte å sette fyr på resepsjonsområdet i ambassaden før sikkerhetsstyrker og amerikanske ambassadevakter klarte å presse dem tilbake med tåregass og sjokkgranater.

Iranske myndigheter nekter for at de hadde noe å gjøre med angrepet på ambassaden. De har kalt beskyldningene «frekke».

(©NTB)