Uklart om USAs ambassade ble evakuert i Bagdad

utenriks

Nyhetsbyrået Reuters siterte to ikke navngitte kilder i Iraks utenriksdepartement på at USAs ambassadør og flere andre ansatte forlot ambassaden av sikkerhetshensyn under de voldsomme protestene nyttårsaften.

Men en ikke navngitt kilde tett på ambassaden sier til BBC at ambassadør Matthew Tueller er på juleferie og at han forlot landet før helgen. Nyhetsbyrået AFPs kilde avviser at noen er evakuert og legger til at ambassadøren har vært på ferie utenfor Irak i to uker.

En irakisk ambassadeansatt sier til AP at sikkerhetspersonellet evakuerte noen lokale ansatte fra en bakdør, mens noen dro i helikoptre. Resten ble igjen inne i trygge soner i det enorme ambassadekomplekset.

Flere tusen demonstranter og militskrigere protesterte tirsdag utenfor den amerikanske ambassaden mot USAs flyangrep mot en Iran-støttet irakisk milits i helgen.

(©NTB)