Demonstranter forsøker å storme USAs ambassade i Bagdad

utenriks

Den voldsomme protesten skjer etter at 25 krigere fra en Iran-støttet milits ble drept i amerikanske luftangrep for to dager siden.

Flere hundre irakere fulgte nyttårsaften flere av de drepte til graven i Bagdad, før de gikk videre til den tungt bevoktede grønne sonen, som huser ambassader og regjeringskontorer. De gikk rett gjennom veisperringene som vanligvis begrenser innfarten til området.

Da de kom fram til USAs ambassadekompleks, forsøkte folkemengden å storme ambassaden, melder nyhetsbyråene AFP og AP.

(©NTB)