Turister og brannmenn rømmer fra flammene sør i Australia

Myndighetene opplyste mandag at svært mange av de 30.000 turistene i det sørøstlige området Gippsland hadde fått beskjed om å evakuere fra branner i området.

Det er sommerferie i Australia, og svært mange har reist til de sørlige områdene i landet.

Langs et område på opptil 1.000 kilometer herjer over et titall voldsomme branner, flere av dem så kraftige at brannfolkene som forsøker å holde flammene nede, mandag ble tvunget til å trekke seg tilbake.

Lyn antente nye branner

I alt har myndighetene utstedt åtte nødvarsler for områdene ved East Gippsland. Søndag fryktet myndighetene at reisende kunne bli fanget på motorveiene dersom de måtte bli stengt på grunn av brann. I løpet av natten ble 16 nye branner antent av lynnedslag i området.

Sjefen for nødetatene i Victoria, Andrew Crisp, sa mandag at det i mange tilfeller var for sent å reise fra de utsatte områdene og at han ikke kunne love hjelp til alle tilreisende som fremdeles befant seg der.

- Lukk alle dører

Lenger vest i delstaten, ved millionbyen Melbourne truer flammene tettbebygde områder i bydelene Bundoora, Greensborough og Mill Park nord i byen.

Der ble beboere mandag bedt om å lukke alle dører, skru av ventilasjonsanlegg og søke tilflukt i rom med to utganger. Dersom de skulle bli tvunget til å flykte fra flammene, er de bedt om å søke mot områdene hvor brannene allerede hadde passert, skriver rikskringkasteren ABC News.

