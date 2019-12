utenriks

I en kunngjøring fra Taliban vises det til rykter de siste dagene om en våpenhvile. Det har Taliban ingen planer om, heter det.

Det var søndag meldt at et møte i Talibans øverste råd var enig om en våpenhvile som kunne vare i ti dager, nok til å inngå en fredsavtale med USA.

USA er interessert i en fredsavtale for å kunne hente hjem sine rundt 12.000 soldater fra Afghanistan, men USA krever et løfte fra Taliban om at Afghanistan ikke skal brukes som base for terrorgrupper.

