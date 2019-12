Kinesisk forsker dømt til fengsel for å ha genredigert baby

utenriks

He sjokkerte forskere over hele verden da han fortalte om sitt kontroversielle prosjekt under en medisinsk konferanse i Hongkong.

Forskeren sa at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med en hivpositiv far. Målet skal ha vært å hindre at de ble smittet av viruset.

Ifølge andre forskere som har sett forskningsmaterialet til He, kan inngrepet på tvillingene ha medført utilsiktede mutasjoner.

He Jiankui er også dømt til å betale en bot på 3 millioner yuan eller rundt 4,3 millioner kroner. Også to andre forskere som var involvert i prosjektet, er idømt kortere fengselsstraffer og bøter.

(©NTB)