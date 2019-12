utenriks

Ghosn landet i Beirut mandag, melder den franske avisen Les Echos. Bakgrunnen for forflyttingen fra Japan til Libanon er ikke kjent.

Ghosn ble pågrepet på flyplassen i Tokyo i november 2018. Siden da har han sittet i husarrest i påvente av å bli stilt for retten. Han er blant annet siktet for å ha beriket seg selv gjennom mistenkelige pengeoverføringer fra selskapet han ledet i to tiår.

Ghosn har både fransk og libanesisk statsborgerskap. Han hevder selv at han ikke har gjort noe galt.

(©NTB)