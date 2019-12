Frivillige søker etter norsk kvinne som er savnet i Sverige

utenriks

Det opplyser Peder Schillerström Bruun i organisasjonen Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof (FIKK).

– 30 personer er nå på plass, men vi anslår at det vil delta minst 50 personer i løpet av dagen, sier Bruun søndag formiddag.

De frivillige skal lete både langs kystlinjen i havneområdet og i et større skogsområde sør for Landskrona. De skal også bruke en drone i søket.

– Hun er ikke funnet i kystområdet, til tross for at søkeinnsatsen har vært ganske stor, men vi kan ikke utelukke at hun er der, sier Bruun.

Svensk politi opplyste lørdag kveld at de avslutter søket etter kvinnen i havneområdet og i sjøen. Politi og dykkere fra den svenske kystvakten hadde da i tre dager søkt på land og i sjøen ved der kvinnen forsvant.

– Ingen flere dykk er planlagt framover, men det kan endre seg om vi får inn ny informasjon som leder til en ny vurdering, sier talsperson Katarina Rusin i politiregion Syd.

Den norske kvinnen ble sist sett i 23-tiden ved kaien Skeppsbron, der en del skyssbåter legger til. Det var pårørende som klokken 12.01 første juledag varslet politiet om at kvinnen var savnet, opplyste Rusin.

Politiet har gjennomført flere vitneavhør i saken, men ingen er pågrepet eller mistenkt. Politiet etterforsker saken som bortføring.

