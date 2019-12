Fem knivstukket under hanukka-feiring hos New York-rabbiner

utenriks

Gjerningsmannen tok seg inn i rabbinerens bolig der flere titalls personer var samlet for å tenne hanukka-lys like før klokken 22 lørdag kveld i Monsey, en småby nord for New York City.

– Jeg ba for livet mitt. Han begynte å angripe folk umiddelbart etter at han kom inn døren. Vi hadde ikke mulighet til å reagere i det hele tatt. Vi så at han trakk fram en kniv fra en slire. Den var på størrelse med et kosteskaft, sier Aron Kohn, som var blant gjestene i rabbinerens bolig.

Fem personer ble påført stikkskader. Angriperen forsvant deretter ut igjen og forsøkte å ta seg inn i synagogen som ligger i nabobygningen. Men folk i synagogen hørte skrik fra rabbinerens bolig og låste synagogens dør av frykt. Dermed klarte ikke angriperen å ta seg inn, ifølge Kohn.

Pågripelse

Noen timer etter knivstikkingen uttalte politisjef Brad Weidel i Ramapo at politiet hadde funnet et kjøretøy som den mistenkte angriperen hadde stukket av fra åstedet med. Natt til søndag opplyste politiet at en mistenkt person var blitt pågrepet i Harlem i New York City, skriver The New York Times.

Politiet har ikke gått ut med identiteten på den pågrepne mannen. Motivet for ugjerningen er ukjent. New York-guvernør Andrew Cuomo har beordret delstatspolitiets hatkrimgruppe til å etterforske saken.

Flere angrep

Lørdagens angrep var det siste i en rekke som er blitt rettet mot jøder i New York-regionen den siste tiden. Bare i New York City mottok politiet denne uken minst seks meldinger om angrep som ser ut til å være knyttet til jødehat, og åtte angrep siden 13. desember.

New York Citys ordfører Bill de Blasio sa fredag at politiet skal øke sin tilstedeværelse i bydeler der det bor mange jøder.

Tre mennesker ble 10. desember drept i et skyteangrep inne i en jødisk matbutikk i Jersey City. En person og to politifolk ble såret. Like før angrepet ble en politimann skutt og drept på et gravsted like i nærheten. De to antatte gjerningsmennene ble begge skutt og drept av politi.

