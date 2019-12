Fangeutveksling mellom Ukraina og separatister i gang

utenriks

– Ved Mayorske-sikkerhetsposten har prosessen med å utveksle fanger startet, heter det på den ukrainske presidentens offisielle Twitter-konto.

Søndagens fangeutveksling ble kunngjort av president Volodymyr Zelenskyj lørdag. Talsmenn for separatistene bekreftet også lørdag at utvekslingen ville finne sted søndag, og at det skulle dreie seg om 55 ukrainere og 87 opprørere.

Avtalen ble forhandlet fram under et møte mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin i Paris tidligere i måneden.

(©NTB)