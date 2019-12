Marokkansk mann dømt til fengsel for majestetsfornærmelse

utenriks

I videoen, som han publiserte på YouTube i november, kritiserte Mohammed Sekkaki kong Mohammed, og han kalte også marokkanere for esler.

Samme dag som dommen falt, ble journalisten og aktivisten Omar Radi pågrepet i Marokko. Radi er pågrepet for å ha fornærmet en dommer.

Saken antas å ha sammenheng med at Radi for et halvt år siden tok til Twitter for å kritisere at ledere for massedemonstrasjoner i den fattige Rif-regionen er idømt strenge straffer. Radi risikerer opptil ett år i fengsel hvis han blir dømt.

Menneskerettighetsaktivister mener dommen mot Mohammed Sekkaki og pågripelsen av Radi er tegn på at myndighetene øker presset mot dem som tar til sosiale medier for å uttrykke sin misnøye med sosiale og økonomiske problemer.

Marokko gjennomførte grunnlovsreformer i forbindelse med den såkalte arabiske våren i 2011, men er fortsatt preget av fattigdom, korrupsjon og arbeidsløshet.

Ytringsfrihet er nedfelt i landets grunnlov, men med flere begrensninger. Blant annet er det straffbart å fornærme landets konge.

