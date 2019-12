100.000 sivile ofre i Afghanistan på ti år

utenriks

– Med stor sorg erkjenner jeg at antall sivile ofre nylig passerte 100.000 for den siste tiårsperioden, sa Tadamichi Yamamoto, FNs spesialutsending til Afghanistan (UNAMA), torsdag.

UNAMA begynte å dokumentere tall på sivile drepte og sårede i 2009.

– FN oppfordrer alle som deltar i en innsats for å skape fred, til å ta de millioner av vanlige afghanere med i betraktningen, spesielt ofre for konflikten som ønsker å leve i fred slik at de kan bygge opp igjen sine liv, sier Yamamoto.

Tallet ble kunngjort andre juledag, bare noen dager etter at afghanske myndigheter la fram det foreløpige resultatet fra presidentvalget for snart tre måneder siden. Det viser at president Ashraf Ghani ligger an til å bli gjenvalgt for periode nummer to.

Taliban, som er den største opprørsgruppen i Afghanistan, har så langt nektet å innlede direkte samtaler med regjeringen. Taliban ser på Ghani som en amerikansk nikkedukke.

Men samtidig melder USAs spesialutsending for Afghanistan, Zalmay Khalilzad, om fremgang i samtalene mellom USA og Taliban. Samtalene har nå nådd et «viktig punkt», ifølge Khalilzad.

Samtalene mellom USA og Taliban ble gjenopptatt tidligere denne måneden etter at president Donald Trump avlyste dem i september.

(©NTB)