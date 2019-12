Nye Boeing-dokumenter forteller om 737 MAX-feil

utenriks

Dokumentene viser et urovekkende bilde av Boeings ansvar for sikkerhetsproblemene på 737 MAX-flyene, fortalte en ansatt ved Kongressen til nyhetsbyrået AFP tirsdag.

De ble overlevert til ansatte ved Kongressen i USA, som etterforsker problemene ved flytypen, sent mandag. Da var allerede mange tjenestemenn reist på juleferie.

Flere hundre MAX-fly hos flyselskaper verden over ble satt på bakken etter at et fly tilhørende Ethiopian Airlines styrtet i mars. I fjor høst styrtet samme type fly i Indonesia. Til sammen 346 mennesker omkom i de to ulykkene.

I en meldingsutveksling som vises i dokumentene, beskriver en Boeing-pilot et problem i en simulator som gjelder styringssystemet MCAS, som er knyttet til begge ulykkene.

Flyprodusenten blir gransket for avgjørelsen om å fortsette å fly 737 MAX-flyene etter den første ulykken, for å ha ignorert advarsler fra ansatte og for å ha ofret sikkerheten i kampen om å utvikle et fly som kunne konkurrere med et Airbus-fly.

