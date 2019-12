utenriks

Uber opplyser i en kunngjøring tirsdag at Kalanick går ut av styret med virkning fra 31. desember «for å rette oppmerksomheten mot sine nye forretninger og sitt filantropiske virke».

Kalancik gikk i sommer av som administrerende direktør i Uber.

Det har vært et stormfullt år for selskapet, som formidler transporttjenester direkte mellom privatbiler og kunder via en app, og det har blant annet blitt møtt med kraftig kritikk fra etablerte, registrerte taxiselskaper i mange land.

(©NTB)