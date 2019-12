Svensk-etiopisk politiker løslatt

utenriks

Andualem Tadesse Boltena er generalsekretær i Wolayta National Movement (WNM), et politisk parti som jobber for at Wolaita-distriktet skal bli en egen region med en viss grad av selvstyre.

Torsdag ble 35-åringen, som har permanent opphold i Sverige, pågrepet i Sodo, 300 kilometer sørvest for Addis Abeba.

Kjetil Tronvoll, professor i freds- og konfliktforskning ved Bjørknes Høyskole i Oslo, møtte Boltena under en reise til regionen i november. Han var også i SMS-kontakt med ham samme dag som han ble pågrepet.

– Da sa han til meg at han hadde fått trusler og advarsler fra en kontakt i regimet om at han var i ferd med å bli pågrepet, og at han måtte komme seg bort derfra, fortalte Tronvoll.

Tirsdag bekreftet svensk UD overfor SVT at Boltana, som har permanent opphold i Sverige, er løslatt.

