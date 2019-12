Minst 180 australske hjem brant opp i helga

utenriks

Mandag gjorde Australias statsminister Scott Morrison opp status og forsvarte den konservative regjeringens sterkt kritiserte politikk, som inkluderer fortsatt kullutvinning på høyt nivå og det mange mener er et altfor lavt klimaengasjement.

For øyeblikket brenner det rundt 200 steder i landet, omkring halvparten av brannene er i delstaten New South Wales, hvorav 60 branner ikke er under kontroll. Det blir heller ikke mulig å få kontroll på situasjonen før det kommer regn, og det er ikke meldt en skikkelig skur i overskuelig framtid.

180 hjem borte i helga

Mandag ble det også mulig å få oversikt over ødeleggelsene etter katastrofehelga. Ifølge Reuters er rundt 180 hjem brent ned og én person meldt omkommet i brannene de siste to dagene. Blant annet ble landsbyen Balmoral nærmest utslettet.

Til sammen har nå mer enn 900 boliger i Australia gått med i flammene, nesten 800 av dem i New South Wales, seks personer har mistet livet, og over 37 millioner mål i fem delstater er svidd bort. Det er et areal større enn Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder til sammen.

Det er nå ventet noen få dager med litt kjøligere vær med temperaturene på 20-tallet, men brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales ser ikke lyst på situasjonen.

– Ha i mente at vi ikke venter noe nedbør av betydning for disse brannene før tidligst januar eller februar, sier han.

Nekter å gi etter

Morrison gjentok mandag flere ganger at det er uaktuelt å endret linje i politikken, spesielt ikke når det gjelder utvinning av kull og flytende naturgass, begge svært lukrative industrier der Australia er verdensledende eksportør.

– Jeg kommer ikke til å avskrive arbeidsplassene til tusenvis av australiere ved å gå vekk fra tradisjonelle industrier, sa han til TV-stasjonen Channel Seven.

(©NTB)