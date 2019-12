Boeings romfartøy tilbake på jorda

utenriks

Planen var at romfartøyet skulle koble seg til romstasjonen ISS lørdag, men fredag måtte det ubemannede fartøyet snu etter at det havnet i feil bane.

Årsaken skal være at Starliner brukte mer drivstoff enn ventet for å kunne holde banen. NASA har også oppgitt at en feil gjorde at romfartøyet trodde tiden var en annen enn den var.

Landingen på White Sands Missile Range skjedde imidlertid uten problemer, skriver Boeing på Twitter.

– Den var midt i blinken, skriver selskapet.

Ifølge NASA er det første gang en amerikanskbygget romkapsel har landet på jorda. Starliner er bygget for NASAs kommersielle program og kan ha oppti sju astronauter om bord. Planen er at fartøyet skal frakte astronauter til ISS fra neste år.

