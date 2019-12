Bolsonaro sier USA fjerner toll på stål og aluminium fra Brasil

utenriks

USA gjeninnførte toll på metallene fra de søramerikanske landene Brasil og Argentina tidligere i desember. Trump begrunnet det med at landene har devaluert sine valutaer, noe som fått negative konsekvenser for USAs industri.

En tredel av USAs stålimport kommer fra Brasil. Bare Canada leverer mer stål til USA. Bolsonaro, som kalles «Tropenes Trump», skryter ofte av sitt gode forhold til den amerikanske presidenten. Han var snar med å be Trump revurdere beslutningen.

– Trump ble overbevist av mine argumenter, sier Bolsonaro fredag.

Bolsonaro legger til at USA er en viktig partner, at landene her mye til felles og at de to statslederne har styrket vennskapet.

Trump tvitrer at han hadde en flott telefonsamtale med Bolsonaro, men nevner ingen avtale om å skrote toll.

Hydro produserer aluminium i både Brasil og Argentina. Selskapet opplyste tidligere i måneden at USAs tiltak ikke vil ha noen direkte betydning fordi den amerikanske tollen i hovedsak er rettet mot primæraluminium.

Tollen vil heller ikke ha noe å si for anleggene i Brasil, ifølge Hydro. En eskalering av handelskrigen kan likevel føre til usikkerhet i markedet, påpekte selskapet.

