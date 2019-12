Boeings nye romfartøy avlyser ISS-reise – snur til jorda

utenriks

Boeing kom med kunngjøringen fredag ettermiddag, norsk tid, like etter at NASA opplyste at Starliner ikke kommer til å nå fram til Den internasjonale romstasjonen (ISS) lørdag slik planen var.

– Romfartøyet forbrente mer drivstoff enn ventet for å kunne opprettholde presis kontroll. Dette har forhindret ankomst til ISS, skriver NASA-sjef Jim Bridenstine på Twitter.

Oppskytingen skjedde med en Atlas V-rakett klokken 6.36 fredag morgen, lokal tid. Den ubemannede kapselen ble koblet fra bæreraketten som planlagt etter oppskytingen.

Alt så i starten ut til å gå som det skulle. Men Starliner havnet ikke i den riktige banen som trengs for å kunne nå Den internasjonale romstasjonen (ISS), melder CNBC.

NASA skylder på en feil som gjorde at romfartøyet trodde tiden var en annen enn den var. Starliner er ventet å lande på jorda igjen på søndag, skriver ABC News.

NASA avsluttet sin nettsending av oppskytingen tidligere enn planlagt da problemene oppsto.

Starliner er ubemannet. Om bord er testdukken Rosie. Planen er at Boeings nye fartøy skal frakte astronauter til ISS fra neste år. Fredagens oppskyting var den første testturen som Starliner skulle ha til ISS.

Mye står på spill for Boeing, som sliter med en omdømmekrise i kjølvannet av ulykkene med 737 MAX-flyene.

