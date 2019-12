Riksrett sparket i gang demokratenes debatt

utenriks

Alle de sju demokratiske presidentkandidatene som kvalifiserte seg til debatten i Los Angeles, var for å stille Trump for riksrett. Onsdag stemte et flertall i Representantenes hus for riksrett, men Det demokratiske partiet har ikke klart å overbevise flertallet av amerikanske folket om at det er rett.

Tidligere visepresident Joe Biden mener riksrett er en konstitusjonell nødvendighet og at integriteten til presidentskapet må gjenopprettes.

– Min jobb er å overbevise folk om at riksretten mot Trump er riktig, sa Biden.

Bernie Sanders åpnet debatten med nok en gang å kalle Trump for en notorisk løgner og hevdet presidenten har kastet vanlige arbeidsfolk på båten. Han lovet å gjøre det til en fanesak å hindre at Trump ble valgt til en andre periode som president.

Elizabeth Warren fulgte opp med å kalle Trump den meste korrupte presidenten i historien.

Pete Buttigieg advarte mot å gi opp kampen mot rettferdighet.

– Presidenten ga ikke Representantenes hus noe alternativ. Vi kan ikke gi etter for følelsen av håpløshet. Dette er vår sjanse til å stå opp mot denne følelsen av håpløshet.

(©NTB)