Problemer for Boeings nye romfartøy

utenriks

Dette opplyser Boeing på Twitter. Selskapet skriver at de har kontroll over fartøyet, og at de nå vurderer hva de skal gjøre videre.

Oppskytingen skjedde med en Atlas V-rakett klokken 6.36 fredag morgen, lokal tid. Den ubemannede kapselen ble koblet fra bæreraketten som planlagt etter oppskytingen. Alt så i starten ut til å gå som det skulle.

Men Starliner havnet ikke i den riktige banen som trengs for å kunne nå Den internasjonale romstasjonen (ISS,) melder CNBC.

NASA avsluttet sin nettsending av oppskytingen tidligere enn planlagt da problemene oppsto. Det er uklart om Starliner fortsatt vil klare å nå ISS. En talsperson for Boeing opplyser at farkosten er trygg og at situasjonen er stabil, og at selskapet i samarbeid med NASA nå ser på hvilke valg man har tilgjengelig mens Starliner fortsatt går i bane.

NASAs øverste leder Jim Bridenstine skriver på Twitter at det jobbes med saken. Han opplyser at fartøyet brukte mer drivstoff enn ventet for å holde seg stabilt, og at det har forhindret muligheten for å nå ISS.

Mye står på spill for Boeing, som sliter med en omdømmekrise i kjølvannet av ulykkene med 737 MAX-flyene. Det er første gang Starliner testes i verdensrommet.

(©NTB)