utenriks

98 år gamle prins Philip er innlagt på et sykehus i den britiske hovedstaden for behandling for en tidligere tilstand, som et «føre var-tiltak», opplyser Buckingham Palace.

Prinsen, som sjelden viser seg offentlig lenger, var innlagt på sykehus tidligere i år for å få gjennomført en hofteoperasjon. Han har de siste årene også hatt hjerteproblemer.

