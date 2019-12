Pelosi venter med å oversende riksrettssak til Senatet

utenriks

Pelosi er speaker i Representantenes hus, der demokratene denne uken vedtok at Trump skal stilles for riksrett. Nå skal saken sendes videre til det republikanskkontrollerte Senatet, som har ansvaret for å gjennomføre riksrettssaken.

Foreløpig er det imidlertid uklart når dette vil skje.

– Vi ønsker en rettferdig prosess, men vi vil se hva de har og er klare for hva det nå enn er. Så langt har vi ikke sett noe som fremstår som rettferdig for oss, sa Pelosi onsdag kveld, bare timer etter at de to tiltalepunktene mot Trump ble vedtatt.

Torsdag var det ingen tegn til at demokratene og republikanerne var blitt enige om hvordan saken skal føres.

Pelosis krav til saksbehandlingen tyder på at hun vil forsøke å få innrømmelser fra republikanere som på forhånd har signalisert at de vil frikjenne Trump og få saken ut av verden så fort som mulig.

Kravene kan fort føre til en fastlåst forhandlingssituasjon mellom de to kamrene i Kongressen, den ene kontrollert av demokratene, den andre av republikanerne. Det er Pelosi som har ansvar for å utnevne et team med folkevalgte som skal fungere som aktorat under riksrettssaken i Senatet.

Demokratene insisterer på flere vitner, avhør og dokumenter enn hva flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, synes å ville åpne for.

(©NTB)