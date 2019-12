Hydro stanser midlertidig produksjonen ved gruve i Brasil

utenriks

En høyspentmast som veltet 18. desember, førte til strømbrudd for Hydros bauksittgruve Paragominas i Brasil. Det har ført til midlertidig stans i produksjonen ved gruva, opplyser Hydro i en pressemelding.

– Produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte har som en konsekvens blitt midlertidig redusert til mellom 50 og 70 prosent av kapasiteten for å forlenge levetiden til bauksittlagrene, heter det videre i meldingen.

Bauksittrørledningen mellom Paragominas og Alunorte, som er 244 kilometer lang, er etter strømbruddet tømt ved hjelp av reservekraft.

Det er ingen personskader eller skader på produksjonsutstyr relatert til strømbruddet, opplyser selskapet.

Videre opplyser Hydro at de iverksetter nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen, og det er forventet at ordinær strømforsyning til Paragominas er gjenopprettet innen fem til ti dager.

– Den finansielle effekten fra strømstansen er ventet å være begrenset, og vi forventer ingen påvirkning på kunder, opplyser de i meldingen.

