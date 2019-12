Demokrater lover å overbevise folk om at riksrett er rett

utenriks

Alle de sju demokratiske presidentkandidatene som kvalifiserte seg til debatten i Los Angeles, var for å stille Trump for riksrett. Onsdag stemte et flertall i Representantenes hus for riksrett, men de demokratiske kandidatene har ikke klart å overbevise flertallet av amerikanske folket om at det er rett.

Tidligere visepresident Joe Biden mener riksrett er en konstitusjonell nødvendighet og at integriteten til presidentskapet må gjenopprettes.

– Min jobb er å overbevise folk om at riksretten mot Trump er riktig, sa Biden.

«Notorisk løgner»

Senator Bernie Sanders åpnet debatten med nok en gang å kalle Trump for en notorisk løgner og hevdet presidenten har kastet vanlige arbeidsfolk på båten. Han lovet å gjøre det til en fanesak å hindre at Trump ble valgt til en andre periode som president.

Senator Elizabeth Warren fulgte opp med å kalle Trump den mest korrupte presidenten i historien.

Pete Buttigieg advarte mot å gi opp kampen mot rettferdighet.

– Presidenten ga ikke Representantenes hus noe alternativ. Vi kan ikke gi etter for følelsen av håpløshet. Dette er vår sjanse til å stå opp mot denne følelsen av håpløshet.

Forretningsmannen Andrew Yang advarte på sin side om å bli for opphengt i riksrettsdramaet.

– Vi må ikke henge oss opp i riksretten, som er som en fotballkamp der resultatet er kjent. Vi må løse problemene som gjorde at Trump ble valgt.

– Dess flere Demokrater som oppfører seg som om Donald Trump er årsaken til våre problemer, dess flere amerikanere vil miste troen på at vi faktisk kan løse disse problemene, sa Yang.

Vil erklære klimakrise

Debatten fortsatte med tema som økonomi, rase og klima. Sistnevnte er et tema som flere av kandidatene har gjort til en av sine hovedsaker. Blant dem er Steyer og Sanders.

– Det handler ikke om å flytte folk. Det handler om å redde kloden. Trusselen er undervurdert og Parisavtalen er ikke nok, svarte Sanders på spørsmål om det kan være aktuelt å flytte innbyggere i utsatte områder i USA.

– Vi må erklære en klimakrise, og USA må lede kampen. I stedet for å bruke masse penger på våpen som dreper hverandre, må vi kjempe for klimaet, tordnet Sanders videre.

– Jeg kommer til å erklære unntakstilstand fra første dag! Det er min hovedsak, svarte milliardæren Tom Steyer.

Han understreket at klimakrisen er en mulighet for å skape jobber.

– Vår største krise er vår største mulighet.

Steyer brukte også sin tilmålte tid til å kritisere Pete Buttigieg, og han oppfordret ordføreren fra Indiana til å prioritere klima.

– Dette er ikke teoretisk for meg, svarte Buttigieg. Han viste til at et nabolag i South Bend, der han er ordfører, nylig ble rammet av flom.

– Jeg insisterer på at vi handler, sa han.

Sju kvalifiserte til debatt

Bare sju av de håpefulle demokratiske presidentkandidatene kvalifiserte seg til debatten i Los Angeles torsdag kveld som skjer i skyggen av riksrettsdramaet i Washington: Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Andrew Yang, Joe Biden, Pete Buttigieg, Tom Steyer and Amy Klobuchar

Seks av kandidatene er senatorer og er nødt til å være i Washington når Senatet møtes for riksrett. Debatten blir derfor regnet som spesielt avgjørende fordi det kan være siste gang de møtes på en nasjonal scene før neste debatt i januar.

(©NTB)