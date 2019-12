Politiet bruker tåregass mot asylsøkere på Samos

utenriks

Asylsøkerne kommer i all hovedsak fra afrikanske land. De blokkerte en vei like ved leiren og kastet steiner mot politiet, melder det statlige nyhetsbyrået ANA.

Samos er en av fem greske øyer som opplever en jevn strøm av asylsøkere som kommer via Tyrkia.

De blir plassert i leirer der forholdene går fra vondt til verre. Leiren på Samos er bygd for 650 mennesker, men huser nå rundt 7.500, ifølge offisielle tall. Den greske regjering har lovet å flytte dem over til en leir som er utrustet for å ta imot minst 5.000 personer, men lokale myndigheter blokkerer denne overføringen.

Hellas er også i år migranters innfallsport til EU. FNs høykommissær for flyktninger har registrert 55.000 ankomster sjøveien og over 14.000 over landgrensen mot Tyrkia.

Bare en brøkdel av disse blir sluset videre inn til det greske fastlandet. De øvrige må belage seg på måneder i leirer i påvente av at søknadene deres om asyl blir behandlet.

(©NTB)