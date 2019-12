Full strid om ny statsminister i Irak

utenriks

Fristen for å utnevne en kandidat utløper ved midnatt natt til fredag. Innen da må president Barham Saleh peke ut en etterfølger til avtroppende statsminister Adel Abdel Mahdi, som trakk seg etter to måneders sammenhengende demonstrasjoner i gatene i Bagdad og i sjiaområdene i sør.

Protestene fortsetter med krav om en total overhaling av det politiske systemet som har stått for styringen siden Saddam Hussein ble styrtet av den USA-ledede invasjonen i 2003. Markeringene har ofte vært voldsomme, og minst 460 mennesker er blitt drept og 25.000 skadd.

Etter hvert som kandidatenes navn er blitt kjent, har digre plakater med bilder av dem dukket opp på Tahrirplassen, protestbevegelsens nav. Alle bildene er krysset over med rødt.

Onsdag så det ut til at tre kandidater gjenstår. Den utgående minister for høyere utdanning, Qusey al-Suhail, går for å være nabolandet Irans favoritt og den personen det etablerte Irak ser ut til å foretrekke.

Men også Mohammed al-Soudani, tidligere minister og guvernør i en provins i sør, har inntil nylig vært et hett navn. Nå skal han ha mistet favorittstempelet fordi han ikke er blitt mottatt i audiens hos storayatolla Ali Sistani, en edderkopp med stort nett i irakisk politikk og den høyeste autoriteten blant Iraks sjiamuslimer.

Den tredje av favorittene er etterretningssjef Moustafa al-Kazemi, en hemmelighetsfull og lite kjent person som sies å være den USA foretrekker.

Dersom parlamentet ikke klarer å samle seg om en kandidat, har presidenten i henhold til grunnloven myndighet til å utpeke en. En mulig utgang er at Saleh selv fyller stillingen som statsminister, noe som også er i overensstemmelse med grunnloven.

